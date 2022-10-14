Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane boy ve kilosu ne? Robbie Coltrane film ve dizileri neler?
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Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrasında hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Robbie Coltrane'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane boy ve kilosu ne? Robbie Coltrane film ve dizileri neler? İşte detaylar...
J. K. Rowling'in aynı adlı romanlarından uyarlanan film serisi Harry Potter, yayınlanmasının ardından yıllar geçse de filmdeki karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrasında kullanıcılar, Robbie Coltrane'ın hayatını araştırmaya başladı. Rubeus Hagrid karakterini canlandıran Robbie Coltrane'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane boy ve kilosu ne? Robbie Coltrane film ve dizileri neler? Detaylar haberimizde...
Robbie Coltrane doğum adıyla Anthony Robert McMillan, 30 Mart 1950 tarihinde İskoçya'da dünyaya gelmiştir. Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınmıştır.Ünlü oyuncu Coltrane, 14 Ekim 2022'de İskoçya'nın Larbert kentindeki bir hastanede 72 yaşında hayatını kaybetmiştir.
- Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part II (2011) .... Rubeus Hagrid
- Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part I (2010) .... Rubeus Hagrid
- Harry Potter ve Melez Prens (2009) .... Rubeus Hagrid
- The Tale of Despereaux (2008) .... Gregory
- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) .... Rubeus Hagrid
- Şimşekkıran (Stormbreaker) (2006) .... Prime Minister
- Cracker: Nine Eleven (2006) (TV) .... Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald
- Provoked (2006) .... Lord Edward Foster
- Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) .... Rubeus Hagrid
- Ocean's Twelve (2004) .... Matsui
- Pride (2004) (TV) (voice) .... James
- Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) - Rubeus Hagrid
- Van Helsing (2004) .... voice of Mr. Hyde
- The Planman (2003) (TV) .... Jack Lennox QC
- Comic Relief 2003: The Big Hair Do (2003) (TV) .... Hagrid
- Harry Potter ve Sırlar Odası (2002) .... Rubeus Hagrid
- Harry Potter ve Felsefe Taşı (Sorcerer's Stone in US) (2001) .... Rubeus Hagrid
- On the Nose (2001) .... Delaney
- Cehennemden Gelen (From Hell) (2001) .... Sergeant Peter Godley
- Dünya Yetmez (James Bond: The World Is Not Enough) (1999) .... Valentin Dmitrovich Zukovsky
- Alice in Wonderland (1999) (TV) .... Ned Tweedledum
- Aşk Mektubu (Message in a Bottle) (1999) .... Charlie Toschi
- The Ebb-Tide (1998) (TV) .... Capt. Chisholm
- Frogs for Snakes (1998) .... Al
- Montana (1998) .... The Boss
- Buddy (1997) .... Dr. Bill Lintz
- Altın Göz (James Bond: GoldenEye) (1995) .... Valentin Dmitrovich Zukovsky
- Cracker (1993-1996) (TV) - Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald
- Boswell & Johnson's Tour of the Western Isles (1993) .... Dr. Samuel Johnson
- Oh, What a Night (1992) .... Todd
- The Pope Must Die (1991) .... The Pope
- Triple Bogey on a Par Five Hole (1991) .... Steffano Baccardi
- Midnight Breaks (1990) .... Fat
- Danny Champion of the World (1990) .... Victor Hazell
- Nuns on the Run (1990) .... Charlie McManus/Sister Inviolata
- Perfectly Normal (1990) .... Alonzo Turner
- V. Henry (1989) .... Falstaff
- Bert Rigby, You're a Fool (1989) ... Sid Temple
- Let It Ride (1989) .... Ticket Seller
- The Fruit Machine (1988), .... Annabelle
- Tutti Frutti, BBC (1987) written by John Byrne ... Danny McGlone
- Eat the Rich (1987) .... Jeremy
- National Lampoon's European Vacation (1985) .... Man in bathroom
- Krull (1983) .... Rhun
Robbie Coltrane 1.85 boyunda 90 kilo ağırlığında olduğu bilinmektedir.