Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrasında hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Robbie Coltrane'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane boy ve kilosu ne? Robbie Coltrane film ve dizileri neler? İşte detaylar...

J. K. Rowling'in aynı adlı romanlarından uyarlanan film serisi Harry Potter, yayınlanmasının ardından yıllar geçse de filmdeki karakterleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınan Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesi sonrasında kullanıcılar, Robbie Coltrane'ın hayatını araştırmaya başladı. Rubeus Hagrid karakterini canlandıran Robbie Coltrane'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Robbie Coltrane kimdir? Robbie Coltrane boy ve kilosu ne? Robbie Coltrane film ve dizileri neler? Detaylar haberimizde...

ROBBİE COLTRANE KİMDİR?

Robbie Coltrane doğum adıyla Anthony Robert McMillan, 30 Mart 1950 tarihinde İskoçya'da dünyaya gelmiştir. Harry Potter serisinde canlandırdığı Rubeus Hagrid karakteriyle akıllara kazınmıştır.Ünlü oyuncu Coltrane, 14 Ekim 2022'de İskoçya'nın Larbert kentindeki bir hastanede 72 yaşında hayatını kaybetmiştir.

ROBBİE COLTRANE FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part II (2011) .... Rubeus Hagrid

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part I (2010) .... Rubeus Hagrid

Harry Potter ve Melez Prens (2009) .... Rubeus Hagrid

The Tale of Despereaux (2008) .... Gregory

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007) .... Rubeus Hagrid

Şimşekkıran (Stormbreaker) (2006) .... Prime Minister

Cracker: Nine Eleven (2006) (TV) .... Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald

Provoked (2006) .... Lord Edward Foster

Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005) .... Rubeus Hagrid

Ocean's Twelve (2004) .... Matsui

Pride (2004) (TV) (voice) .... James

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004) - Rubeus Hagrid

Van Helsing (2004) .... voice of Mr. Hyde

The Planman (2003) (TV) .... Jack Lennox QC

Comic Relief 2003: The Big Hair Do (2003) (TV) .... Hagrid

Harry Potter ve Sırlar Odası (2002) .... Rubeus Hagrid

Harry Potter ve Felsefe Taşı (Sorcerer's Stone in US) (2001) .... Rubeus Hagrid

On the Nose (2001) .... Delaney

Cehennemden Gelen (From Hell) (2001) .... Sergeant Peter Godley

Dünya Yetmez (James Bond: The World Is Not Enough) (1999) .... Valentin Dmitrovich Zukovsky

Alice in Wonderland (1999) (TV) .... Ned Tweedledum

Aşk Mektubu (Message in a Bottle) (1999) .... Charlie Toschi

The Ebb-Tide (1998) (TV) .... Capt. Chisholm

Frogs for Snakes (1998) .... Al

Montana (1998) .... The Boss

Buddy (1997) .... Dr. Bill Lintz

Altın Göz (James Bond: GoldenEye) (1995) .... Valentin Dmitrovich Zukovsky

Cracker (1993-1996) (TV) - Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald

Boswell & Johnson's Tour of the Western Isles (1993) .... Dr. Samuel Johnson

Oh, What a Night (1992) .... Todd

The Pope Must Die (1991) .... The Pope

Triple Bogey on a Par Five Hole (1991) .... Steffano Baccardi

Midnight Breaks (1990) .... Fat

Danny Champion of the World (1990) .... Victor Hazell

Nuns on the Run (1990) .... Charlie McManus/Sister Inviolata

Perfectly Normal (1990) .... Alonzo Turner

V. Henry (1989) .... Falstaff

Bert Rigby, You're a Fool (1989) ... Sid Temple

Let It Ride (1989) .... Ticket Seller

The Fruit Machine (1988), .... Annabelle

Tutti Frutti, BBC (1987) written by John Byrne ... Danny McGlone

Eat the Rich (1987) .... Jeremy

National Lampoon's European Vacation (1985) .... Man in bathroom

Krull (1983) .... Rhun

ROBBİE COLTRANE BOY VE KİLOSU NE?

Robbie Coltrane 1.85 boyunda 90 kilo ağırlığında olduğu bilinmektedir.