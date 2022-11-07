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Road to İstanbul ne demek? Road to İstanbul Türkçesi nedir?

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Road to İstanbul ne demek? Road to İstanbul Türkçesi nedir?

Zaman zaman yabancı kelimelerin anlamları merak ediliyor. Yabancı sözcüklerin Türkçeye girmesi ve dilimizde sık sık kullanılması son zamanlarda sık sık karşılaştığımız durumlar arasında yer alıyor. Şimdilerde merak edilen sözcükler arasında ise 'Road to İstanbul' yer almaktadır. Peki, Road to İstanbul ne demek? Road to İstanbul Türkçesi nedir?

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Yabancı sözcüklerin dilimizde sık sık kullanılması karşılaşılan bir durumdur. Peki, Road to İstanbul ne demek? Road to İstanbul Türkçesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ROAD TO İSTANBUL NE DEMEK?

İstanbul'a giden yol. İstanbul yolu anlamına geliyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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