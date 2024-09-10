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Rizz ne demek?

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Rizz, sosyal medyada karşımıza çıkan yeni bir flört terimidir. Birinin karizmasını, çekiciliğini ve etkileyiciliğini anlatmak için kullanılıyor. İşte, Rizz ne demek? Yanıtı...

Rizz ne demek? Sosyal medyanın hızlı bir şekilde evrildiği bu dönemde, dilimiz de ona ayak uyduruyor. Sürekli yeni kelimeler ve terimler ortaya çıkıyor, özellikle de gençler arasında popüler olan sosyal medya platformlarında. Bu terimlerden biri de "rizz." Peki, "rizz" tam olarak ne anlama geliyor ve neden bu kadar popüler oldu?

RİZZ NE DEMEK?

Rizz, aslında "charisma" (karizma) kelimesinden türemiş bir kısaltma. Gençler arasında, özellikle flörtleşme ve biriyle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi olarak tanımlanıyor. Birine "rizz'in var" dendiğinde, o kişinin karşı cins üzerinde etkileyici, karizmatik veya çekici bir havası olduğu anlamına gelir. Yani, birinin doğal bir cazibesi varsa, ona "yüksek rizz'e sahip" denir.

Bu terim genellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Gençler, bir kişinin flört konusunda ne kadar yetenekli olduğunu ölçmek için bu ifadeyi kullanıyorlar.

"Rizz" terimi, son birkaç yılda flört kültüründe popüler hale geldi. Sosyal medyada viral olan videolar, bu terimin yayılmasında büyük rol oynadı. Özellikle TikTok'ta, birinin flört yeteneklerini değerlendiren videolar ve trendler hızla yayıldı. Bu videolarda, "rizz" terimi sıkça kullanılarak popülaritesi arttı.

Bunun yanında, gençler arasındaki mizah anlayışına hitap eden bir kelime olması, "rizz"in daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Eğlenceli ve kısa bir kelime olduğu için konuşma diline kolayca yerleşti.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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