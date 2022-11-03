TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Rizotto yapıldı. İzleyiciler, Rizotto yemeğinin tarifini araştırmaya başladı. Peki, Rizotto nedir, nasıl yapılır? MasterChef Rizotto tarifi ve yapılışı! Rizotto malzemeleri! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk dokunulmazlık gerçekleşti. Bu akşam yayınlanan bölümde Rizotto yapıldı. Peki, Rizotto nedir, nasıl yapılır? MasterChef Rizotto tarifi ve yapılışı! Rizotto malzemeleri! Detaylar haberimizde...

RİZOTTO NEDİR, NASIL YAPILIR?

Risotto, et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavıdır. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak pişirilir.

RİZOTTO MALZEMELERİ!