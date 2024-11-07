Rizespor ve Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, futbolseverler için büyük bir merak konusu oldu. Karadeniz derbisi olarak bilinen bu zorlu karşılaşma, her iki takımın taraftarları için heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Özellikle iki kulübün de büyük bir rekabete sahip olması, bu maçı daha da anlamlı kılıyor. Rizespor ve Trabzonspor, Karadeniz bölgesinin önemli takımları olarak her zaman çekişmeli ve yüksek tempolu maçlar çıkarıyorlar. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasına Rizespor'a konuk olacak. Trabzonspor'un Rizespor'a konuk olacağı müsabaka Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Rizespor arasında 9 Kasım Cumartesi günü Rize Stadı'nda oynanacak olan müsabaka 19.00'da başlayacak.