Rizespor küme düştü mü? Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti ve küme düşen son takımlar da netleşti. Peki, Rizespor küme düştü mü? Çaykur Rizespor Süper Lig'ten düştü mü? İşte detaylar...

RİZESPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Gaziantep FK'nin Kayserispor ile berabere kalmasıyla birlikte Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin ardından, Altay ve Çaykur Rizespor'un da küme düşmesi kesinleşti.

KÜME DÜŞEN 4 TAKIM NETLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

RİZESPOR NE ZAMAN KURULDU?

Çaykur Rizespor, Rize merkezli futbol kulübü. 19 Mayıs 1953'te kurulan takım, iç saha maçlarını Çaykur Didi Stadyumu'nda oynamaktadır. Renkleri mavi yeşildir.

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