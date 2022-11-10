Rizespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor - Kırklarelispor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Rizespor - Kırklarelispor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Rizespor- Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Rizespor - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor - Kırklarelispor maçı hangi kanalda?