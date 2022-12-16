Spor Toto 1. Lig'de oynanacak olan Rizespor - Göztepe maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Dünya Kupası finali heyecanla beklenirken bir yandan da Spor Toto 1. Lig'in Rizespor - Göztepe maçı bekleniyor. Peki, Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor - Göztepe CANLI izleme linki var mı? Rizespor - Göztepe hangi kanalda?

Rizespor - Göztepe maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen ligler arasında yer almayan Spor Toto 1. lig maçlarından biri ise Rizespor - Göztepe maçı olacak. İki takımın taraftarları da heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, Rizespor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor - Göztepe CANLI izleme linki var mı? Rizespor - Göztepe hangi kanalda? İşte detaylar...

RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig karşılaşması olan Rizespor - Göztepe maçı 16 Aralık Cuma günü saat 20.00'da oynanacak.

RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor - Göztepe maçı, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.