Rizespor - Fenerbahçe ÖZETİ izle! Rize - Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ izle! Bein Sports maç özeti izle!
- Güncelleme:
Rizespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı mücadelede iki takım da kazanmak için mücadele verdi. Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar Rizespor - Fenerbahçe maçı özeti araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Rizespor - Fenerbahçe özeti izle! Rize - Fenerbahçe maç özeti izle! araştırmaları yapanlar için Bein Sports maç özeti linki haberimizde...
Rizespor - Fenerbahçe maç özeti izle araştırması yapılıyor. Rizespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı mücadelede iki takım da kazanmak için mücadele verdi. Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar Rizespor - Fenerbahçe maçı özeti araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Rizespor - Fenerbahçe özeti izle! Rize - Fenerbahçe maç özeti izle! araştırmaları yapanlar için Bein Sports maç özeti linki haberimizde...
Rizespor - Fenerbahçe maç özeti izle linki haberimizin alt kısmında yer almaktadır. Rizespor - Fenerbahçe özeti izlemek için haberin detaylarına bakabilirsiniz.
Rizespor - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin 6 - 0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan 2022 Cuma bu akşam oynanacaktır.
Rizespor - Fenerbahçe maçı 20:30'da başladı.
Rizespor - Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı yayınlandı.
Rizespor - Fenerbahçe maçı, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynandı.
(H) HALİL UMUT MELER
(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU
(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY
(D) YİĞİT ARSLAN
(V) ÖZGÜÇ TÜRKALP
(A) KADİR SAĞLAM
(A) ERDİNÇ SEZERTAM
Rizespor - Fenerbahçe maçı özeti izlemek için RİZE - FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE 'ye tıklayınız.