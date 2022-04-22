Rizespor - Fenerbahçe ÖZETİ izle! Rize - Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ izle! Bein Sports maç özeti izle!

Rizespor - Fenerbahçe maç özeti izle araştırması yapılıyor. Rizespor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı mücadelede iki takım da kazanmak için mücadele verdi. Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar Rizespor - Fenerbahçe maçı özeti araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Rizespor - Fenerbahçe özeti izle! Rize - Fenerbahçe maç özeti izle! araştırmaları yapanlar için Bein Sports maç özeti linki haberimizde...

RİZE - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

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RİZE - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rizespor - Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin 6 - 0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

RİZE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan 2022 Cuma bu akşam oynanacaktır.

RİZE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTAYDI?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 20:30'da başladı.

RİZE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDAYDI?

Rizespor - Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı yayınlandı.

RİZE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANDI?

Rizespor - Fenerbahçe maçı, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynandı.

RİZE - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİMDİ?

(H) HALİL UMUT MELER

(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU

(Y) MURAT TUĞBERK CURBAY

(D) YİĞİT ARSLAN

(V) ÖZGÜÇ TÜRKALP

(A) KADİR SAĞLAM

(A) ERDİNÇ SEZERTAM

RİZE - FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

Rizespor - Fenerbahçe maçı özeti izlemek için RİZE - FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE 'ye tıklayınız.

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