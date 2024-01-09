Rizespor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Rizespor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Rizespor - Beşiktaş maçı 4-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Rizespor - Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Rizespor - Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rizespor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başladı.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rizespor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.45'te oynanmaya başladı.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlandı.

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rizespor - Beşiktaş maçı Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynandı.