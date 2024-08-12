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Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Rizespor-Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Rizespor-Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Rizespor- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Rizespor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Rizespor- Başakşehir maçı hakemi kim? Rizespor- Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Rizespor- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ç.RİZESPOR VS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ç. Rizespor ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Ç.Rizespor-Başakşehir Maçı, 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Başakşehir Maçı, saat 21:00 başlayacak.

Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Başakşehir, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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