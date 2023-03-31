Rize, Trabzon akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 31 Mart Trabzon, Rize imsakiye! Trabzon, Rize iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Rize, Trabzon, Ordu iftar ne zaman? Trabzon, Ordu ve Rize iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

31 Mart imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Rize, Trabzon akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Rize, Trabzon iftara ne kadar kaldı? Detaylar haberimizde...

RİZE, TRABZON İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Rize için akşam vakti: 18:48

-Trabzon için akşam vakti: 18:51

31 MART RİZE, TRABZON İMSAKİYE!