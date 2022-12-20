Ucuz konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar ise Rize TOKİ çekilişi ne zaman? sorusunu araştırdı. Merakla beklenen Rize TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Rize kura çekilişi hangi gün çekilecek? TOKİ Rize kura çekilişi ne zaman?

Rize İstanbul çekilişi ne zaman çekilecek? sorusu gündemde yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ucuz fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. Arama motorlarında Rize TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Rize kura çekilişi hangi gün çekilecek? TOKİ Rize kura çekilişi ne zaman? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

RİZE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Rize kura çekimi bugün ( 20 Aralık) saat 10.00'da çekilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.