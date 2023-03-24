Rize sahur ne zaman, saat kaçta? 25 Mart Rize imsak vakti! Rize sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Ramazan ayının başlamasıyla ezan vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Rize sahur ne zaman, saat kaçta? Rize sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

25 Mart Rize imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Rize sahur ne zaman, saat kaçta? Rize sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

RİZE SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rize'de oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 25 Mart Rize için imsak vakti 04:41, iftar saati ise saat 18:42 olarak açıklanmıştır.

25 MART RİZE İMSAK VAKTİ!