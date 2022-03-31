Rize Ramazan imsakiyesi! Rize iftar saati ne zaman? Rize imsak saati ne zaman? Rize Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

RİZE (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Rize'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Rize iftar saati kaçta? Rize imsak saati ne zaman?

RİZE RAMAZAN İMSAKİYESİ

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