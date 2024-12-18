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Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?

Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?
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Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken birçok ilde hayat adeta durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna odaklandı. Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu?

Rize'ninkar ve buzlanma nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Rize okullar tatil mi ? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?

MGM UYARDI

Rize, Artvin ve Ardahan Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlar ile Fırtınaya Dikkat!

18.12.2024 Çarşamba günü Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri (1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RİZE HAVA DURUMU

Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?


RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize okulların tatil olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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