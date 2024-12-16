Rize okullar tatil mi (Çamlıhemşin)? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Rize okullar tatil mi (Çamlıhemşin)? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Rize'de okul yok mu?
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği ifade edildi. 16 Aralık Pazartesi Rize'de okul yok mu ( Rize Valiliği Açıklaması)? Rize okullar tatil mi?
RİZE OKULLAR TATİL Mİ?
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."
RİZE HAVA DURUMU
December 15, 2024