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Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Rize'deki okulların 26 Kasım Salı günü tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Pazartesi günü okulların durumu ile ilgili bilgi verilirken, Salı günü için henüz bir bilgilendirme yapılmamıştır. Konuyla ilgili valilikten açıklama beklenmektedir.Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu?

Meteorolojinin yayımladığı rapora göre Rize'de Pazartesi ve Salı günü kar yağışı etkili olacak. Öğrenciler Rize'de okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

26 Aralık Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

11 ŞEHİRDE 'SARI' ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

20 İLDE OKULLAR TATİL

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt, Karaman, Tokat, Aksaray, Sinop ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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