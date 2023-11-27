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Rize'nin Lezzet Şöleni İstanbul'da!

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Rize'nin geleneksel lezzetleri ve kültürü, 13. Rize Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında İstanbul'da tanıtılacak. Etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Türk kadını ve gastronomisi temasıyla düzenlenecek. Rize'nin zengin gastronomisi ve yerel ürünleri, etkinlik boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Rize Valiliği himayesinde, Rize Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve 29 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı etkinlik alanında gerçekleşecek olan 13. Rize Tanıtım Günleri, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir etkinlikle renkleniyor.

Rize'nin Lezzet Şöleni İstanbul'da!

Türk kadınları ve Türk gastronomisi adına düzenlenen etkinlikte, tarihi Türk yemekleri, Karadeniz'in gastronomi kültürü ve coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak. Cumhuriyetin 100. yılı anlamında düzenlenen etkinlik, "100. Yılda Cumhuriyet, 100. Yılda Kadim Türk Milleti" sloganlarıyla, kültürel birlikteliği ön plana çıkaracak.

Rize'nin Lezzet Şöleni İstanbul'da!

Etkinlik kapsamında, Türk kadını adıyla en iyi kültürel yemeklerin ikramı ve yarışması da yer alacak. Tarihi lezzetler, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir atmosferde sunulacak olan etkinliğe tüm halk davetlidir.

Haberler.com / Betül Cirit - Etkinlikler

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