Rize'nin Fındıklı İlçesindeki İşletme Tsunamiyi Yaşadı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki bir işletme, dev dalgaların hedefi oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, dalgaların işletmeye girişi adeta bir tsunami felaketini andırıyor.

- Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki işletme adeta tsunamiyi yaşadı

- Dalganın bir anda işletmeye girmesi kameralara yansıdı

- Belediyeye ait sosyal tesisleri su bastı, Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı

(Fotoğraflı)

Hasan Fehmi Demir

RİZE (İHA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde dev dalgaların hedefi olan deniz kenarındaki sosyal tesis bir anda dalgaların hedefi olurken, güvenlik kameralarına yansıyan o anlar adeta bir tsunami felaketini andırdı. Çayeli ilçesinde ise dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil yolu sular altında kaldı.

Fırtına ve dev dalgalar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Şiddetli fırtınanın getirdiği dev dalgalar Rize'nin Fındıklı ilçesi sahilinde de etkili olurken, belediyeye ait sosyal tesislerin içerisine giren dalgalar, masa ve sandalyeleri sürüklerken, geride cam çerçeve bırakmayarak iş yerine zarar verdi. Dalganın dükkana giriş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar adeta bir tsunami felaketini andırdı.

Öte yandan Çayeli, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde ise Karadeniz Sahil Yolu sular altında kaldı. Dalgaların yola kadar çıkması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yer yer 2 şeridi de kaplayan sular nedeniyle bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, bazı noktalarda ise kontrollü bir şekilde geçiş sağlanıyor.