Rize'nin Çayeli Kuru Fasulyesi Tescillendi

Rize'nin coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Çayeli kuru fasulyesini bir kez yiyen tadından vazgeçemiyor.

4 Nisan 2017 tarihinde Çayeli usulü kuru fasulye yemeğinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu coğrafi işaret tescili alan Çayeli kuru fasulyesi, Rizelilerin olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin de vazgeçilmez tadı. Çayeli ilçesinde babası Fatih Hüsrev'in 1958'de el arabasında köfte ekmekle başladığı serüveni sürdüren Selahaddin Hüsrev'in lokantası kuru fasulye ile ünlendi. Duvarlarındaki fotoğraflarla dikkat çeken lokantada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve siyasi parti liderleri yemek yiyenler arasında yer alıyor.

"İkinci nesil olarak ben devam ediyorum"

Babasından kalma mesleği sürdürdüğünü belirten Selahaddin Hüsrev, "1958 yılında işletmemiz babam Fatih Hüsrev tarafından kuruldu. İkinci nesil olarak ben devam ediyorum. Kuru fasulyenin tadını babam sürekli deneyerek bu kıvama getirdi. Yapılışında ufak bir sırrımız var. Erzurum İspir'den Hınıs şeker fasulyesini alıyoruz. Bazen Gümüşhane'den alıyoruz. Bir kez gelen devamlı gelmeye devam ediyor. 65 senedir aynı bakır tencerede kuru fasulye yapıyoruz. Bizde en başta temizlik, ondan sonra kalite gelir. Akşamdan fasulyeyi suya koyuyoruz. 10 saat suda kalıyor, sabah suyu döküp tekrar temiz su koyup kaynatıyoruz. Onun üzerinde bir köpük oluyor, o köpüğü alıyoruz. O köpük fasulyenin gazıdır. Ondan sonra ise bir tencerede tereyağımızı eritiyoruz. Daha önceden pişirmiş olduğumuz etleri içine atıyoruz. Ardından salçamızı atıyoruz, o da ona renk veriyor. Sonrasında suyumuzu da ekleyip kaynatıyoruz. En sonda da sosumuzu köpüğünü almış olduğumuz fasulyemize ekliyoruz. Kaynatıp, tuzunu ekleyip daha önceden yakmış olduğumuz fırına atıyoruz. Fırında yarım saat pişirip kapatıyoruz. Babam 1958 yılında el arabasında başladı. El arabasına mangal koyarak başladı. İlk başladığında el arabasında köfte ekmek yapıyordu. Köfte ekmekle bu işe başladı. Daha sonra baraka gibi bir dükkan kiraladı, orada devam etti. Buraya gelmeyen yok. Rahmetli Turgut Özal'dan rahmetli Mesut Yılmaz'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bütün devlet adamları, siyasiler, sanatçılarımız çok kişi geldi" diye konuştu.

"Yiyince kanat açıp uçuyorsun"

Çayeli'nde yapılan kuru fasulyenin tadının diğerlerinden farklı olduğunu ifade eden Remzi Gedik, "Fasulyenin tam yerindeyiz. Fasulye yemek için gelip yerinde yiyeceksiniz. Damak tadını burada alacaksınız. Lezzeti on numara ama sırrı da Selahaddin ustada. Başka yerde böylesi yok. Yiyince kanat açıp uçuyorsun. O havayı alıyorsun" ifadelerini kullandı. - RİZE