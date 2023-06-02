Rize kaç milletvekili çıkarıyor? Rize milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Rize AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Rize kaç milletvekili çıkarıyor? Rize milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Rize milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

RİZE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Rize'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Rize ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

RİZE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti 2023 Rize Milletvekilleri İsimleri:

Muhammed Avcı

Harun Mertoğlu

CHP 2023 Rize Milletvekilleri İsimleri:

Tahsin Ocaklı