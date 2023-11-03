Rize: Doğanın güzelliğiyle tanışabileceğiniz Karadeniz'in incisi

Rize, çay bahçeleri ve doğal güzellikleriyle bilinir. Karadeniz'in doğusunda yer alır ve komşuları Trabzon, Artvin ve Erzurum illeridir. Rize, deniz ve dağ turizmi açısından oldukça zengindir.

Rize, doğanın güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile Türkiye'nin dikkatini çeken bir şehirdir. Karadeniz Bölgesi'nin incisi olarak bilinen Rize, ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunar ve kendine has kültürü ile tanınır. Bu yazıda, Rize'nin konumu, bölgesi, ilçeleri ve plaka kodu hakkında bilgi vereceğiz.

RİZE HANGİ BÖLGEDE?

Rize, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu şehir, doğuda Artvin, batıda Trabzon ve Gümüşhane, güneyde Erzurum ve Bayburt ile komşu olup Karadeniz kıyıları boyunca uzanır. Yemyeşil dağları, derin vadileri ve denizle kucaklaşan kıyılarıyla Karadeniz'in en güzel illerinden biridir.

RİZE'NİN İLÇELERİ NELER?

Rize ilinin toplamda 12 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Merkez, Ardeşen, Arhavi, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere, Pazar. Her biri kendine özgü doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile tanınır ve Rize'nin çeşitliliğini yansıtır.

RİZE PLAKA KODU NEDİR?

Rize'nin plaka kodu "53"dür. Türkiye'de her ilin kendine özgü bir plaka kodu bulunur ve Rize de bu sistem içinde "53" numarası ile tanınır.