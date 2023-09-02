Rize'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkisinde tırını park ettikten sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Khanahmad Allazov'a (73), M.A.A'nın (52) kullandığı 29 AV 200 plakalı otomobil çarptı. Azerbaycan uyruklu Allazov, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkisinde tırını park ettikten sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Khanahmad Allazov'a (73), M.A.A'nın (52) kullandığı 29 AV 200 plakalı otomobil çarptı.
Azerbaycan uyruklu Allazov, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Otomobil