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Rize'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Otomobil Haberleri

Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkisinde tırını park ettikten sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Khanahmad Allazov'a (73), M.A.A'nın (52) kullandığı 29 AV 200 plakalı otomobil çarptı. Azerbaycan uyruklu Allazov, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Karadeniz Sahil Yolu Bozkale mevkisinde tırını park ettikten sonra yoldan karşıya geçmeye çalışan Khanahmad Allazov'a (73), M.A.A'nın (52) kullandığı 29 AV 200 plakalı otomobil çarptı.

Azerbaycan uyruklu Allazov, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - Otomobil

Karadeniz Sahil Yolu Azerbaycan Rize Otomobil Haberler

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