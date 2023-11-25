Rize'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hafize Döne (74), hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hafize Döne (74), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Fındıklı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize istikametine giden M.O. yönetimindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hafize Döne'ye çarptı. Döne, kaza yerinde hayatını kaybetti. Hafize Döne'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil