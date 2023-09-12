Rize'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Rize'de Alipaşa köyü mevkisinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Alipaşa köyü mevkisinde Şaban Keskin'in kullandığı 53 AY 687 plakalı otomobil ile Suat Ateş yönetimindeki 25 ED 819 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve Keziban Ateş, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların tedavisi devam ediyor.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Otomobil