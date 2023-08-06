Rize'de Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği Sona Erdi

Rize'de düzenlenen Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği sona erdi. Şenlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi ve ödüller verildi. Rize Vali Vekili ve diğer ilgililerin katıldığı şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Rize'de, Ekşioğlu Vakfınca düzenlenen "Ekşioğlu Vakfı 23. Ovit Yayla Şenliği" sona erdi.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı yayladaki şenliğin son gün etkinliklerine, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik kapsamında, büyükler için çuvalla koşu, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, bayrak kapma, çocuklar için ise sandalye kapma yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda heyecanlı anlar yaşanırken dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, AA muhabirine, son yıllarda Rize'de turizm anlamında çok ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Rize-Artvin Havalimanının açılmasından sonra kentin her yerine insanların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Bu önemli lokasyonlardan birisi de İkizdere hattımız. Ovit bölgesinde kış turizmi anlamında ciddi bir istek var. Bu festival bir yandan da ulusal ve yerel basında yer aldıkça bölgenin tanınırlığına çok ciddi katkı sağlıyor. Master planlarımızın bir kısmını da buraya ayırmıştık. Ümit ediyorum ki gelecek yıllarda bu ve benzeri etkinlikler katlanarak artacak ve bölgenin turizmine hareketliliğine ciddi bir ivme katacak."

Yumurta yarışmasında birinci olan Dilek Aksu da yarışırken çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Kazanacağımı hiç ummuyordum. Yarışmaya katılmak için bir niyetim yoktu, eşim istedi diye katıldım." dedi.

Çuval yarışmasında birinci olan Sebahattin Biçer de yarışmaya Trabzon'dan katıldığını belirterek, yarışmanın ve atmosferin güzel olduğunu dile getirdi.

Bazı vatandaşların horon ettiği şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.