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RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

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Rize'de deprem mi oldu? Rize'de yaşanan deprem vatandaşları tedirgin etti. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında detaylar araştırılıyor. Şu an için herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Rize'de deprem mi oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. AFAD'dan yapılan açıklamada, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Depremin kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Sarsıntının 12,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor. Peki, Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizde...

RİZE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde?

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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