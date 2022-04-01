Rize Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli?Rahmi Metin Rize Belediyesi hangi partiden?

Rize Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Rize BelediyeBaşkanı Rahmi Metin gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Rize Belediye kimdir? Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin hangi partili?

RİZE BELEDİYE BAŞKANI RAHMİ METİN KİMDİR

26 Kasım 1969 tarihindeRize İli Merkez İlçede doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Rize'de tamamlamıştır . 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yapmıştır.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Partiİl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür . 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür . 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği devam etmiş.

Rize Üniversite Mezunları derneğinde( Rüder ) 3 dönem başkanlık etmiş. Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğinde 2009-2014 yılları arasında başkanlık etmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulu başkanı olarak görev alan Rahmi Metin, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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