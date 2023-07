Rize-Artvin Havalimanı'na yapılan uçak seferleri Rizelilere yetmiyor

Rize- Artvin Havalimanı'nay apılan uçak seferleri Rizelilere yetmiyor

RİZE - 14 Mayıs 2022 tarihinde açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı için sefer sayılarının yetersiz olduğunu düşünen Rizeliler, turizm aylarında şehrin potansiyelinin azalmaması ve artması için seferlerin arttırılmasını talep ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 87 bin 651 yolcu kullandı. Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 603 uçak, dış hatlarda 2 uçak olmak üzere 605 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçen 13,5 aylık sürede ise toplamda 958 bin 336 yolcu kullandı. Rize-Artvin havalimanı Rizeliler tarafından yakınlığından ötürü beğenilse de uçak seferlerinin az olmasından şikayetçi. Bundan ötürü Rizeliler havalimanı için sefer sayılarının arttırılmasını talep ediyor.

"Ben buradan İzmir'e gitmek istiyorsam ya da farklı bir şehre gitmek istiyorsam bunu yapamıyorum"

Uçakların sadece İstanbul ve Ankara seferleri yapmasından ötürü uçak seferlerinin başka şehirlere de yapılması gerektiğini belirten Veysel Baki Biçer, "Rize-Artvin havalimanı Rize geleceği için güzel yapılmış bir yatırım ama bildiğim kadarıyla sefer sayıları çok az. Açılışından bolca zaman geçmesine rağmen sefer sayıları çok düşük kaldı. Ben buradan İzmir'e gitmek istiyorsam ya da farklı bir şehre gitmek istiyorsam bunu yapamıyorum. Sadece İstanbul ve Ankara'ya gidebiliyorum. Bunu üstene çıkılabilirdi" şeklinde konuştu.

" Türkiye'nin hatta Dünya'nın her yerine uçak kaldırılmasını isterim"

Havalimanına Türkiye'nin dört bir yanından uçak seferi konulması gerektiğini ifade eden Hasan Kaya, "Havalimanı Rizeliler için çok güzel. Türkiye'nin hatta Dünya'nın her yerine uçak kaldırılmasını isterim. Bir Rizeli olarak turistlerin buraya gelmesini isterim. Her zaman her yerde Karadeniz'de olmasını isterim. Uçak seferlerinin arttırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Millet Trabzon'a gidene kadar buraya daha yakın hemen git gel yapabilir"

Rizelilerin Trabzon'a gitmesi yerine daha yakında bulunan Rize-Artvin havalimanını kullanabildiklerini söyleyen Sedrettin Koça, "Havalimanı güzel oldu. Millet Trabzon'a gidene kadar buraya daha yakın hemen git gel yapabilir. Sefer sayılarının arttırılmasını çok istiyorum. Daha gitmedim ama Allah nasip ederse gideriz" diye konuştu.

"Sefer sayılarımızın arttırılmasını istiyoruz"

Sefer sayılarının arttırılmasını istediklerini söyleyen Nejdet Küçükaydın, "İyi ve güzel şekilde havalimanımız çalışıyor. Sadece sefer sayısı gerekiyor. Sefer sayılarımızın arttırılmasını istiyoruz" dedi.