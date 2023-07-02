Rize-Artvin Havalimanı'na Uluslararası İlk Uçuş Umman'dan Geldi

Doğası, tarihi ve kültürel eserleri, gelenek ile görenekleriyle Doğu Karadeniz, başta Körfez ülkeleri olmak üzere, özellikle sıcak bölgelerden gelen ve şehir hayatından sıkılan turistlerin akınına uğruyor. Trabzon'da Uzungöl, Sümela Manastırı, Rize'de Ayder, Zil Kalesi gibi birçok turizm destinasyonunu bünyesinde barındıran bölgede, yaz sezonu hareketliliğini yaşanıyor. 'Charter' uçak seferleri ile özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerle dolup, taşan bölgede bulunan ve 14 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yurt dışı seferi, Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Umman'a ait SalamAir firması tarafından gerçekleşti.

Tayland'dan dönen ve ilk uçuş için Rize-Artvin Havalimanı'nı tercih eden yolcu Mecit Katun ise "Bizim için çok güzel anlardı. Zaten bu uçuşu özellikle seçtik. Dönüş uçuşumuz Rize'ye olacaktı. Böyle bir ana tanıklık etmek çok güzeldi. Kaptanımız da anonsunda ilk uçuş olduğundan bahsetmişti. Bunun her zaman denk gelmeyeceğini söyledi. 'Kameralarınız hazırlayın' dedi, biz de hazırladık. İndiğimizde de horonla karşılandık. İkramlar yapıldı. Bundan önce yaklaşık 15 ülke gezdim. Birçok havaalanı gördüm. Nereye indiğinizi anladığınız nadir yerlerden birisiydi. Rize'ye indiğimizi anlayabiliyoruz" diye konuştu.