Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı?

Rıza Uçan kimdir? 19 Ekim 2024 Cumartesi yayınlanan Resmi Gazete kararlarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan'ın görevden alındığı karar yer aldı. Bu gelişmenin ardından Rıza Uçan kimdir merak edildi. Peki, Rıza Uçan neden görevden alındı? İşte, Rıza Uçan kim, Sağlık Bakanlığı görevi ne? Detaylar haberimizde...

RIZA UÇAN KİMDİR?

1984 yılında Gümüşhane'de doğan Rıza UÇAN, 1987 yılında ailesinin İstanbul'a taşınmasına müteakip ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Bölümünde yüksek lisansa başlayarak ulaşım sistemleri üzerinde uzmanlık kazandı. Ayrıca mesleki bilgi ve birikimini hukuki açıdan da desteklemek ve yetkinlik kazanmak amacıyla Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü tamamlayıp, Hukuk Fakültesine geçiş yapmak üzere eğitim hayatını devam ettirmektedir.

Profesyonel iş hayatına özel sektörde başlayan UÇAN, 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğüne teknik personel olarak atandı ve İstanbul'un imar denetiminde önemli görevler üstlendi. 2009 yılında Bayburt Üniversitesi'ne atanan UÇAN, son üstlendiği Yapı İşleri Daire Başkanlığı görev sürecinde yeni kampüs alanı planlamaları, yatırımları ve uygulamalarına öncülük etti.

2012 yılında naklen İstanbul Büyükşehir Belediyesine atanan UÇAN, İBB Planlama Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev alıp, son aşamada Planlama Müdürü olarak görev yaparken İstanbul'un imar, şehircilik ve planlama faaliyetlerinde aktif rol oynadı.

2019 yılında Güngören Belediyesi'nde İmar ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri dahil olmak üzere çeşitli müdürlüklerden sorumlu Teknik Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Görev süresi içinde özellikle Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi başta olmak üzere çok sayıda kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük etti. Ayrıca görev süresi içinde UÇAN, Güngören geneline yaygın şekilde planlanıp projelendirilen vizyon niteliğindeki önemli sosyal kültürel tesislerin ilçeye kazandırılmasına büyük katkı sağladı.

19.03.2024 tarih 32494 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2024/77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü görevine atanan, mesleğine olan tutkusu ve ülkesine olan hizmet sevdası ile tanınan Rıza UÇAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

RIZA UÇAN GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Rıza Uçan görevden alındı ve yerine Mehmet Fidan atandı.

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.