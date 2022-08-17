Kemal Sunal'la oynadığı 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınan Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından Rıza Pekkutsal kimdir? Rıza Pekkutsal neden öldü? Rıza Pekkutsal nereli? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Rıza Pekkutsal, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Çok sayıda sinema filminde yan rollerde yer aldı.

Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu. Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile Opet reklamı oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsalın yaklaşık 20 plakta imzası vardır.

RIZA PEKKUTSAL NEDEN ÖLDÜ?

Rıza Pekkutsal, uzun süre İstanbul'da yaşadıktan sonra döndüğü memleketi İzmir'de 16 Ağustos 2022 tarihinde doğal nedenlerden 87 yaşında vefat etti.



RIZA PEKKUTSAL NERELİ?

Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, 1 Ocak 1935 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.