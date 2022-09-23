Televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Rıza Kocaoğlu oyunculuğu ile dikkat çekerken özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. Geçtiğimiz aylarda sevilen oyuncu Selin Işık ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hayranları tarafından beğenilen ikili evlilik sorularına "olacak İnşallah" yanıtını vermişti. Şimdi ise ikilinin ayrılma iddiaları ortaya çıktı. Rıza Kocaoğlu Selin Işık ayrıldı mı? Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık sevgili mi?

Rıza Kocaoğlu Selin Işık ayrıldı mı? sorusu magazin dünyasında gündeme geldi. Bir dönemin gündeminde olan Ezel dizisi ile sevenlerini kendine hayran bırakan Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık geçtiğimiz aylarda ilişkiye başladığını duyurmuştu. İkilinin ilişki haberine sevinen hayranlarını üzecek haber geldi. Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık ayrıldı iddiaları gündemde yer alıyor. Merakla araştırılan sorulardan biriRıza Kocaoğlu Selin Işık ayrıldı mı? Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık sevgili mi? oldu.

RIZA KOCAOĞLU SELİN IŞIK AYRILDI MI?

43 yaşında olan Rıza Kocaoğlu ile 35 yaşındaki Selin Işık geçtiğimiz aylarda sevgili olmuştu. Şimdi ise ikilinin sosyal medyada beraber oldukları fotoğrafları silmelerinin üzerine Rıza Kocaoğlu Selin Işık ayrıldı mı? sorusunu gündeme getirdi. Haberler.com olarak merak edilenleri araştırmaya devam ediyoruz. Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan silen ikilinin ayrıldığı düşünülüyor.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Mart 1979

Kaç yaşında: 41yaşında

Nereli : İzmir

Boy : 1,74 m

Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.[1] Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Av Mevsimi" filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock"ı sahneledi. 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı. Ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012'de Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırdı.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmıştır.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Doğum Tarihi: 26 Kasım 1987

Kaç yaşında: 34 yaşında

Meslek: Oyuncu, sporcu, voleybolcu

Selin Işık, 26 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, sporcu ve voleybolcudur. Eğitimini Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Ününü, 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede adlı sinema filmi ile kazanmıştır.

Sonrasında Siyah İnci, Esaretin Sensin, Tam Kafadan dizilerinde rol aldı.

2018-2020 yılları arasında rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterine hayat vermişti.

Şu an Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk' ta Nazlı karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

• 2014- Çılgın Dersane Üniversitede (Dizi)

• 2015- Esaretim Sensin (Dizi)

• 2017-2018 Siyah İnci (Irmak, dizi)

• 2018- Tam Kafadan (Gizem, Dizi)

• 2018-2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özlem Çakırbeyli, Dizi)

• 2021Kazara Aşk (Nazlı, Dizi)