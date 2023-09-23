Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 2023 Dünya Güreş Grekoromen Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amir Mirzazadeh'i karşısında 2-2 avantaj puanıyla yenilerek gümüş madalyada kaldı. Rıza Kayaalp kimdir? Kaç yaşında, nereli?

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp (d. 10 Ekim 1989, Yozgat), Türk güreşçidir. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 5 kez dünya (2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022) ve 12 kez Avrupa (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023) şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş ve 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştır.

Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

RIZA KAYAALP DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, seri başı olduğu için şampiyonaya 2'nci turdan başladı. Sırasıyla 2'nci turda Mısırlı Abdelatif Ahmed Mohamed'i 7-2, çeyrek finalde dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Çinli Lingzhe Meng'i de 3-1 yenerek finale yükseldi. Kayaalp, finalde altın madalya için İranlı Amir Mirzazadeh ile karşılaştı. Karşılaşmaya Rıza, elenselerle başlayarak rakibine pasif çaldırarak 1-0 öne geçti. Maç parterde yerde başladı. Rıza, rakibini çırpamadı ve boyunduruk atmaya çalıştı. İranlı sporcu kurtuldu ve oyun ayakta devam etti. İlk devre milli sporcumuzun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya Amir hızlı başlasa da, Rıza tecrübesiyle rakibine puan vermedi. Son bir dakikaya girilirken ikinci ihtardan Rıza Kayaalp 2-0 öne geçti. Ancak Rıza kendi hatasıyla minder dışına çıkınca maç 2-1 oldu. Son 7 saniyede rakibine 1 puan verince skor 2-2 oldu ve İranlı sporcu avantaj puanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı ve Paris2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Rıza kardeşimi canı gönülden kutluyor 5.kez katılacağı olimpiyatlarda altın madalya kazanıp eksik olan parçayı tamamlayacağına inanıyor, şampiyona boyunca ter döken sporcularımızı da tebrik ediyorum."