Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finalde Çinli güreşçi Lingzhe Meng'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Arama motorlarında ise Rıza Kayaalp final maçı ne zaman? Dünya Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp maçı saat kaçta? soruları aratıldı.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı. Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

Karşılaşma 22 Eylül günü oynanacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp finale çıktı. Kayaalp tüm rakiplerini geçerek finale yükselirken aynı zamanda olimpiyat kotası olan 5. güreşçi oldu. Rıza Kayaalp, 2. turda Mısırlı Abdelatif Ahmed Mohamed'i 7-2, çeyrek finalde eski dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi 8-0 ve yarı finalde ise Çinli güreşçi Lingzhe Meng'i 3-1 yenerek finale çıktı. Milli güreşçi finalde İranlı rakibi Amin Muhammedzaman Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Geçen senenin dünya şampiyonu 82 kiloda Burhan Akbudak, 2. turda Özbekistanlı Muhamedkadir Rasulov'u 5-1, çeyrek finalde de İsveçli Kristoffer Zakarias Berg'i 9-1 teknik üstünlükle mağlup etti. Yarı finalde eski dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Hüseyinov ile karşılaşan Akbudak, rakibine son puan avantajıyla kaybetti. Milli güreşçi, bronz madalya maçında repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

55 kiloda Adem Burak Uzun ilk turda Kenyalı Davies Oriwa'yı 8-0, 2. turda Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı (8-0) teknik üstünlükle yenerken, çeyrek finalde İranlı Poya Dad Marz'a 3-0 kaybetti. 77 kiloda Yunus Emre Başar ise ilk turda Yunanlı rakibi Georgios Prelovarakis'e 5-3 yenildi.

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp (d. 10 Ekim 1989, Yozgat), Türk güreşçidir. Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 5 kez dünya (2011, 2015, 2017, 2019 ve 2022) ve 12 kez Avrupa (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023) şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş ve 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanmıştır.

Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu. Bozok Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.