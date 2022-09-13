Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda? Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta?

Rıza Kayaalp güreş maçı finali için geri sayım başladı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, bu akşam İranlı rakibi Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak. Final maçına saatler kala "Rıza Kayaalp final maçı ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Dünya Güreş Şampiyonası final maçında milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, altın madalya için İranlı rakibi Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek. Güreş final maçına saatler kala "Rıza Kayaalp final maçı ne zaman" sorusunu araştırmaya başladı. Yarı finalde Özbek rakibi Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden Rıza Kayaalp'in final maçının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Rıza Kayaalp, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası final maçı bu akşam saat 19.00'da gerçekleşecek. Final maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.