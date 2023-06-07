Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı mı? merak ediliyor. Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay görevinden ayrıldı. 4 yıldır kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran deneyimli hoca yaptığı açıklamanın ardından Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı mı? Rıza Çalımbay Sivasspor'dan neden ayrıldı? Rıza Çalımbay hangi takıma gidecek? soruları araştırıldı.

Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı mı? Rıza Çalımbay Sivasspor'dan neden ayrıldı? Rıza Çalımbay hangi takıma gidecek? soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'de sezonu tamamlayan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'dan ayrılıp ayrılmayacağı araştırılırken Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı mı? Rıza Çalımbay Sivasspor'dan neden ayrıldı? Rıza Çalımbay hangi takıma gidecek? soruları gündeme geldi.

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'DAN AYRILDI MI?

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay görevinden ayrıldı. 4 yıldır kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran deneyimli hoca yaptığı açıklamada, "Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifade etti.

"TEKRAR GERİ DÖNMEK ÜZERE AYRILIYORUM"

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

"YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"



Ayrılık ile ilgili konuşan Çalımbay ayrıca, "Bizim sözleşmemiz bitti. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." dedi.