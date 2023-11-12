Rıza Çalımbay ilk sınavını kazandı! Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i Muleka'nın attığı golle 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, RızaÇalımbay ile çıktığı ilk maçından galip ayrıldı.

RIZA ÇALIMBAY İLE İLK MAÇ

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile ilk sınavına çıktı. Çalımbay, daha önce Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan da galip ayrılmıştı.

ZAYNUTDINOV SAKATLANDI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.

GHEZZAL 41'DE GİRİP İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna girdi.

MULEKA ATTI

55'de sol çaprazda Rebic'in harika ara pasıyla topla buluşan Muleka kalecinin üstünden topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

KARA KARTAL 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Maçta başka gol olmayınca Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sahadan galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.