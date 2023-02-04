Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz aylarda 45 günlük ara vermişti. Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanır merak edilirken Rıza Baba'nın yani Zafer Ergin'in diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Rıza Baba diziden mi ayrılacak? Rıza Baba diziden çıkıyor mu? merak etti. Peki, Rıza Baba (Zafer Ergin) Arka Sokaklar'dan çıktı mı, ayrıldı mı? İşte detaylar...

Arka Sokaklar ; Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Rıza Baba ( Zafer Ergin ) Arka Sokaklar'dan çıktı mı, ayrıldı mı? Rıza Baba diziden neden ayrıldı, tekrar geri döner mi? Zafer Ergin diziden neden çıktı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIR 2023?

Dizi geçtiğimiz aylarda 45 günlük ara vermişti. Arka Sokaklar yeni bölümüyle ne zaman tekrar yayınlanacak henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı.

RIZA BABA DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 45 gün olarak planlanan aranın uzatılması üzerine açıklama yapan Yapım şirketi Erler Film, bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba (Zafer Ergin) olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

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