Rıza baba Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı, neden yok? Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrıldı mı?

Türk dizi tarihinin en sevilen polisiye yapımları arasında yer almakta olan Arka Sokaklar, oyuncu kadrosunda yer almakta olan Rıza baba Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Merak ediliyor. Uzun süredir Rıza baba rolüne hayat vermekte olan Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Peki, Rıza baba Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı, neden yok?

Rıza baba Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Merak ediliyor. Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından birçok izleyici tarafından Rıza baba Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Sorusu gündeme geliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. 17 yıldır rol aldığı dizide Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Rıza baba Arka Sokaklardan ayrıldı mı? Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrıldı mı, neden yok?

RIZA BABA ARKA SOKAKLARDAN AYRILDI MI?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Zafer Ergin, yapımcı Türker İnanoğlu'nun talebi üzerine çekimlerine ara verilen diziden ayrıldı.

BİR SÜREDİR YAYINLANMIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 45 gün olarak planlanan aranın uzatılması üzerine açıklama yapan Yapım şirketi Erler Film, bu nedenle ekipten iş bulanların ayrılabileceğini açıklamış, dizi tekrar çekilirse de yeni oyuncularla yola devam edileceğini belirtmişti. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.