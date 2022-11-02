Kardeş Payı ve Beyaz Gelincik dizilerinde de rol alan ünlü oyuncu Rıza Akın, birçok kişi tarafından seviliyor ve takip ediliyordu. Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından ünlü oyuncunun birçok seveni Rıza Akın'ın hastalığı ne? Ve Rıza Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sorularını araştırmaya başladı. Peki, Rıza Akın Kimdir? Rıza Akın'ın hastalığı ne? Rıza Akın'ın sağlık durumu nasıl?

Son zamanlarda medyada yer alan haberlerin ardından birçok seveni tarafından Rıza Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu merak edilmeye başlandı. Bu haberimizde merak edenler için Rıza Akın'ın hastalığı ne? Sorusunu yanıtladık. Dizi ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra gazetecilik de yapan ünlü tiyatro sanatçısı Rıza Akın Kimdir? Rıza Akın'ın hastalığı ne? Rıza Akın'ın sağlık durumu nasıl?

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 yılında Adanada doğdu. Aslen Erzincanlı olan Rıza Akın'ın tiyatroyla tanışması Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında oldu. Tiyatro için Ankara'ya taşınan usta oyuncu, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı.

Rıza Akın, Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

RIZA AKIN'IN HASTALIĞI NE?

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.