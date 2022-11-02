Kerr, Süt ve Ben O Değilim gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alan usta aktör Rıza Akın gece yarısı geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından Rıza Akın'ın hangi dizilerde oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Rıza Akın hangi dizilerde oynadı? Kardeş Payı dizisinde oynadı mı, rolü neydi? İşte detaylar...

Sinema ve tiyatro dünyası usta oyuncu Rıza Akın'dan gelen acı haberle sarsıldı. Beyin kanaması geçiren yetenekli oyuncu hayatını kaybetti. Kerr, Süt ve Ben O Değilim gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alan usta aktör Rıza Akın gece yarısı geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. 65 yaşında haya veda eden Akın için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek.Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından Rıza Akın'ın hangi dizilerde oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Rıza Akın hangi dizilerde oynadı? Kardeş Payı dizisinde oynadı mı, rolü neydi? Detaylar haberimizde...

RIZA AKIN KİMDİR?

15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü.

1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. 2010'da 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.