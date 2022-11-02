Oyuncu Rıza Akın beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Ardından yoğun bakıma kaldırılan Rıza Akın yaşam mücadelesine yenik düştü. Rıza Akın eşi kim? Rıza Akın eşi Japon mu, Türk mü? soruları gündeme geliyor. Peki, Rıza Akın eşi kim? Rıza Akın eşi Japon mu, Türk mü?

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RIZA AKIN EŞİ KİM?

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın, 15 Eylül 1957 yılında Adanada doğdu. Aslen Erzincanlı olan Rıza Akın'ın tiyatroyla tanışması Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında oldu. Tiyatro için Ankara'ya taşınan usta oyuncu, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı.

Rıza Akın, Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

RIZA AKIN'IN HASTALIĞI NE?

Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.