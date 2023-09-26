Rixos'un öncülüğünde ALL Inclusive Collection dijital platformu oluşturuluyor

Rixos oteller zinciri, ALL Inclusive Collection sistemiyle 30'un üzerinde resort'u bir araya getirerek yeni bir dijital platform oluşturuyor. 3 yıl içinde ise 50 resort'u bünyesine katmayı planlıyor. Platform, dünyanın farklı tatil yerlerinde hizmet verecek ve rezervasyon yapacak misafirler global sadakat programı ALL - Accor Live Limitless'ten yararlanabilecek.

Rixos'un öncülüğünde yeni bir dijital platform olan ALL Inclusive Collection misafirlerin 'her şey dahil' sistemini keşvedip rezervasyon yapabilecekleri yeni bir dijital platform oluşturuyor.

Dünyada ve Türkiye'de turizmin lokomotiflerinden biri olan Rixos oteller zinciri 3 yıl içerisinde ALL Inclusive Collection sistemiyle Rixos ve diğer otel zincirlerine ait 30'un üzerinde resort'u bir araya getirecek. 3 yıl içinde ise önde gelen markaların da aralarında bulunacağı 50 resort'u bünyesini almayı planlıyor.

Türkiye, Mısır, Dubai ve Hırvatistan gibi deniz ve dağ odaklı tatil yerlerinden bazılarında yer alan platform, dünyanın en büyük su parklarından birini içeren Rixos Qetaifan Island North, Doha, ikonik Palm Jumeirah Adası'ndaki popüler bir Dubai kaçamağı olan Rixos The Palm Hotel & Suites, tema parkı The Land of Legends'a ücretsiz erişim sunan Türkiye'deki en iyi resort'u olan Rixos Premium Belek ve kültürün, tarihin ve doğanın güzel bir karışımı olan Karadağ'daki Heritage Grand Perast by Rixos gibi tatil yerleriyle hizmet vermeye başlayacak.

ALL Inclusive Collection, rezervasyon platformu olan ALL.com'un inşa edilen yeni ve son teknoloji ürünü olan bağımsız bir web sitesine sahip olacak. Platform üzerinden rezervasyon yaptıran misafirler, ödüller ve benzersiz avantajlar için global sadakat programı ALL - Accor Live Limitless'ten yararlanabilecek.

Ennismore'un Eş CEO'su Gaurav Bhushan konuyla ilgili açıklama yararak "Kurucusu Fettah Tamince'nin liderliğindeki Rixos'un inanılmaz başarısı üzerine inşa edilen ALLInclusive-Collection.com'un hizmet vermeye başlaması, "all inclusive" konaklamalara yönelik talebin her zamankinden daha güçlü olduğu bir döneme denk geliyor. ALL Inclusive Collection, bu talepten yararlanarak ve önde gelen markaların en iyi resort'larını seçerek dünya çapında güçlü satış kanalıyla lüks "all-inclusive" işinde pazar lideri haline gelmeyi planlıyor " dedi. - MUĞLA