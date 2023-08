Rixos Sungate Otelinde Çocuklara Müzikal Eğitim Veriliyor

RİXOS Sungate Otel ile Act Yourself Academy iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte otele aileleriyle tatile gelen 6-16 yaş arasındaki çocuklara müzikal eğitim veriliyor. Ünlü oyuncularla 1 haftalık eğitime katılan çocuklar, tatilde sanatla iç içe eğlenceli vakit geçiriyor.

Rixos Sungate Otel ile Act Yourself Academy arasındaki işbiğliği çerçevesinde akademinin okul sonrası programı olan Summer Act & Art kapsamında ağustos ayında 6-16 yaş arasındaki çocuklara müzikal eğitim veriliyor. Aileleriyle otele gelen çocuklar 1 haftalık süreçte müzikal şov öğreniyor. Her hafta farklı ünlü oyuncularla çocuklara yönelik atölye çalışması gerçekleştiriliyor. Eğitim sonunda çocuklara Act Yourself Academy tarafından sertifika veriliyor. Etkinlik kapsamında 30 Ağustos'ta eğitimini tamamlayacak çocuklar ' Rixos Talented Oscar Award' adlı galada müzikal şovlarını sergileyip, sertifikalarını alacak. Eğitime katılan 7 yaşındaki Elisa Ilgın Kaya, Müzikali çok seviyorum. Oyuncu olmak istiyorum. Okulumuzda da müzikal eğitim olmasını isterim dedi. Ailesiyle İngiltere'den tatil için gelen 5 yaşındaki Mert Cansın Yılmaz ise Ben Rixy Kids Club'a gidiyorum. Müziği çok seviyorum ve çok güzel bir gün. Sahnede olmayı da seviyorum diye konuştu. Kazakistan'dan ailesiyle tatile gelen ve eğitimlere katılan 6 yaşındaki Amina Urazumbet, tatilde müzikal eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Rixos Sungate Rixy Kids Club eğitmenleri adına açıklama yapan Kırgızistanlı Sezim Ermat Kyzy (24), Rixy Kids Club ile Act Yourself Akademi'nin bir araya gelerek yaptığı proje bizim için büyük şans. Çiğdem Batur ile aynı sahneyi paylaşmak ayrı heyecan. Çocuklarla harika geçecek bir gece hazırlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Finali bekliyoruz diye konuştu.

Eğitimler hakkında bilgi veren Act Yourself Academy Kurucusu Çiğdem Batur, şunları söyledi

Bu sene ilk defa Türkiye'de Rixos'larla ortak projeye imza atıyoruz. Rixy Kids Club çocuklara müzikal workshoplar veriyoruz. Bu müzikal workshopların sonunda çocuklarımız sertifika alacak. Büyük bir gösteriye, müzikal şova imza atacaklar. Birlikte provalarını yapıyoruz. İçinde dans koreografileri, hikaye, müzik, eğlence var. Çok güzel ışık şovlarıyla harika bir proje olacak. 30 Ağustos özellikle seçtiğimiz bir tarih. Zafer Bayramı'nı dünyanın dört bir tarafından gelen çocuklarla sanatın olduğu muhteşem etkinlikte kutlayacağız.