Üye Girişi
Haberi Paylaş

Riva nerede, nereye bağlı, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı?

Gündem Haberleri

Riva nerede, nereye bağlı, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı?

Gündemin merak edilen konuları arasında Riva'nın nerede olduğu geliyor. Peki, Riva nerededir? Riva hangi il ve ilçede yer alıyor? Riva nereye bağlı? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı? Bilgiler sizlerle...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bunun ardından vatandaşlar, Riva nerede, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı? merak etti. İşte detaylar...

Riva ya da Çayağzı, İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı bir mahalledir.

Mahallenin adı daha önce bölgede yaşayan Rumlar tarafından bataklık, sulak alan anlamına gelen Riva'dır.

Yerleşim, Riva Deresi' nin Karadeniz' e döküldüğü yerde kurulmuştur.

Riva nerede, nereye bağlı, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı?

Riva nerede, nereye bağlı, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı?

Riva, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı bir mahalledir.

TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı.TFF Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldı. Beykoz'da 9 kişinin bindiği tekne alabora olduBeykoz'da 9 kişinin bindiği tekne alabora oldu
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Riva Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title