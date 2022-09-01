Riva nerede, nereye bağlı, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı?
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Gündemin merak edilen konuları arasında Riva'nın nerede olduğu geliyor. Peki, Riva nerededir? Riva hangi il ve ilçede yer alıyor? Riva nereye bağlı? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı? Bilgiler sizlerle...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bunun ardından vatandaşlar, Riva nerede, hangi il ve ilçede bulunur? Riva'nın haritadaki yeri neresidir? Riva İstanbul'da mı? merak etti. İşte detaylar...
Riva ya da Çayağzı, İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı bir mahalledir.
Mahallenin adı daha önce bölgede yaşayan Rumlar tarafından bataklık, sulak alan anlamına gelen Riva'dır.
Yerleşim, Riva Deresi' nin Karadeniz' e döküldüğü yerde kurulmuştur.
Riva, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı bir mahalledir.