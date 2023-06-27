Risotto tarifi! Risotto nedir, ne demek? Masterchef Risotto nasıl yapılır? Risotto için gerekli malzemeler nelerdir? Risotto hangi ülkenin?

Masterchef 27 Haziran yarışmasında şefler tarafından Risotto yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Risotto nasıl yapılır? Risotto yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Risotto yemek tarifi! Risotto nasıl yapılır? Risotto yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Risotto tarifi oldu. Peki en güzel Risotto yemek tarifi nasıldır? Risotto yemeği nasıl yapılır? Risotto için gerekli malzemeler nelerdir? Risotto tarifi! Risotto nedir, ne demek? Masterchef Risotto nasıl yapılır? Risotto hangi ülkenin yemeği?

RİSOTTO NEDİR? HANGİ ÜLKEYE AİT?

Risotto (telaffuz: rizoto), et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavıdır. İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, İtalya'da pirincin en yaygın tüketim şekillerinden biridir. Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak pişirilir.

Risotto sözcüğü İtalyancada pirinç anlamındaki riso kökünden gelir.

Et suyu, et, balık veya sebzelerden yapılabilir. Birçok risotto türü tereyağı, soğan, beyaz şarap ve Parmigiano-Reggiano içerir. İtalya'da pirinci pişirmenin en yaygın yöntemlerinden biridir. Safran orijinal olarak tat ve sarı rengi için kullanılıyordu.

İtalya'da risotto genellikle ana yemekten önce sunulan ilk yemektir ancak risotto alla milanese ana yemek olarak genellikle ossobuco alla milanese ile servis edilir.

MANTARLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Gerekli Malzemeler;

Yarım paket risotto pirinci,

Yarım paket kültür mantarı,

1 kuru soğan,

2 diş sarımsak,

1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı),

1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri,

600 ml tavuk suyu,

Tereyağı,

Tuz,

Karabiber

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Tavuk suyunu kaynamaya bırakın.

Tereyağını eritin.

İnce ince doğranan sarımsak ve soğanı tereyağı ile kavurun

Karışıma ilave edilen pirinci sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun.

Mantarları ekleyin

İsteğe bağlı olarak şarabı ilave edin

Kaynayan tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın

Servis için üzerine parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

Fesleğen ve maydanoz ile de servis edebilirsiniz.