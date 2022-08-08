Risotto tarifi! 8 Ağustos Masterchef Risotto nasıl yapılır? Risotto tatlı tarifi! Risotto için gerekli malzemeler!

Masterchef 8 Ağustos final turu yarışmasında, şefler tarafından Risotto yemeğinin yapılması istendi. Peki, Masterchef Risotto nasıl yapılır? Risotto yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Risotto tatlı tarifi! Risotto nasıl yapılır? Risotto tatlı tarifi haberimizdedir…

Masterchef'te bu akşam birbirinden güzel yemekler yapılıyor. Seyircilerin en merak ettiği konu Risotto tarifi oldu. En güzel Risotto tatlı tarifi nasıldır? Risotto yemeği nasıl yapılır? Risotto için gerekli malzemeler nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

MANTARLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Gerekli Malzemeler;

Yarım paket risotto pirinci,

Yarım paket kültür mantarı,

1 kuru soğan,

2 diş sarımsak,

1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı),

1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri,

600 ml tavuk suyu,

Tereyağı,

Tuz,

Karabiber

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

Tavuk suyunu kaynamaya bırakın.

Tereyağını eritin.

İnce ince doğranan sarımsak ve soğanı tereyağı ile kavurun

Karışıma ilave edilen pirinci sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun.

Mantarları ekleyin

İsteğe bağlı olarak şarabı ilave edin

Kaynayan tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın

Servis için üzerine parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

Fesleğen ve maydanoz ile de servis edebilirsiniz.