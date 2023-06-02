Risk primi nedir? Türkiye'nin risk puanı kaç? Risk primi kaç baz puana kadar çekildi? soruları sıkça araştırılıyor. Seçimin ardından Mehmet Şimşek ile ilgili servis edilen haberler borsanın yükselmesine ve risk priminde geri çekilmeye neden oldu. Risk primi nedir? Türkiye'nin risk puanı kaç? Risk primi kaç baz puana kadar çekildi? merak ediliyor. Peki, Risk primi nedir? Türkiye'nin risk puanı kaç? Risk primi kaç baz puana kadar çekildi?

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Seçimin ardından Mehmet Şimşek ile ilgili servis edilen haberler gündemden düşmüyor. Şimşek isminin etkisiyle BIST 100 endeksi güne yüzde 2,9 artışla başladı. Risk primi nedir? Türkiye'nin risk puanı kaç? Risk primi kaç baz puana kadar çekildi? soruları sıkça araştırılıyor. Risk primi nedir? Türkiye'nin risk puanı kaç? Risk primi kaç baz puana kadar çekildi? Detaylar haberimizdedir…

RİSK PRİMİ NEDİR?

Kredi risk primi ya da Kredi temerrüt takası-swap'ı (İngilizce: Credit Default Swap - CDS)alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Faiz doğası itibarıyla alacaklının geri ödememe riskini içeren bir risk primidir. Kredi risk primi ise bu riskin sistemli bir şekilde finansal enstrümana dönüştürülmüş ve sayısal olarak ifade edilmiş halidir. Alacaklı, kredinin olası geri ödenmeme riskine karşı verdiği borcu sigorta eder, bu sigorta işlemi ve sigorta için belirlenen bedel ise kredi risk primine tekabül eder. Bu prim bir ülkeye olan finansal güven baz alınarak serbest piyasa tarafından belirlenir. Bu yönden ülkelerin iflas riskini gösteren paramatre olması bakımından önem arz eder. Kredileri sigortalayanlar finansal güveni oluşturan parametrelere göre geri ödememe riskini ve riski satın almaya razı oldukları primin değerini belirlemeye çalışır. Kredi risk primi ifade edilirken her %1 faiz oranı 100 baz puana tekabül eder. Kredi risk priminin 100 olması durumda borç için beklenen faiz oranının %1 olduğu varsayılır. Örneğin 2019 yılında Çin'in kredi risk primi 32 baz puan iken Güney Afrika'nın kredi risk primi 165 baz puandı. Bu durumda Çin uluslararası piyasalardan aldığı borç için %0,32 oranında faiz öderken Güney Afrika %1,65 faiz ödüyordu.

TÜRKİYE'NİN RİSK PUANI KAÇ?

Seçimin ardından Mehmet Şimşek ile ilgili servis edilen haberler borsanın yükselmesine ve risk priminde geri çekilmeye neden olurken, Şimşek'in adının geçtiği haberler yalnızca Türk basınında değil yurt dışında da geniş yankı uyandırdı. Vietnam, Çin Pekin, Hong Kong, Japonya'dan Yunanistan'a hatta Mısır'a kadar pek çok ülkede Mehmet Şimşek'in adının geçtiği haberler kaleme alınmaya devam ediyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), küresel resesyon endişelerinin büyük merkez bankalarının faiz artırımlarını sınırlayabileceğine yönelik beklentiler, emtia fiyatlarındaki gerileme ve Rusya'dan Türkiye'ye olan kaynak akışının etkisiyle 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkenin 14 Temmuz 2022'de 898,33 baz puan seviyesine kadar çıkan 5 yıllık CDS değeri, 20 Temmuz 2022'de 832,7 baz puan seviyesine kadar gerileyip tekrar yükselişe geçerek 27 Temmuz 2022'de 886,53 baz puana çıkmasının ardından düşüş gösterdi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, 1 Ağustos 2022 itibarıyla 800 baz puan seviyesinin altına gerilerken, geçen haftanın sonunda 732,78 baz puana kadar indi.

RİSK PRİMİ KAÇ BAZ PUANA KADAR ÇEKİLDİ?

Şimşek isminin etkisiyle BIST 100 endeksi güne yüzde 2,9 artışla başlarken, açılış bölümünde bankacılık endeksi yüzde 7'ye yakın prim yaptı. Risk priminde son birkaç günde görülen düşüş ivmesi son işlem gününde de devam etti. Risk primi 564 baz puana kadar çekildi.